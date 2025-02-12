В Новосибирской области ожидаются сильные снегопады и метели

В регионе ожидается ухудшение погоды.

По информации синоптиков ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период с 13 по 14 февраля 2025 года в Новосибирской области ожидаются осадки в виде снега, местами сильный снег и метели.

Порывы ветра могут достигать от 17 до 22 метров в секунду, что приведет к снежным заносам и сильной гололедице на дорогах.

Также возможны чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и конструкций, нарушением работы транспорта и коммунальных служб, а также увеличением числа ДТП.

Специалисты просят быть внимательнее рядом со зданиями и на дорогах.

Напомним, что Вильфанд заявил об опасной погоде в регионах Сибири