В Новосибирской области в 2025 году отремонтируют более 100 километров железнодорожных путей

В 2025 году в Новосибирской области запланирован ремонт 109,4 километра железнодорожного пути и 22 стрелочных переводов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Основные работы пройдут на участках Озеро Карачинское – Тебисская, Убинская – Каргат, Чулымская – Дупленская, Падунская – Промышленная, Дупленская – Коченево, Сеятель – Бердск.

Капитальный ремонт железнодорожного пути также проведут на станциях Каргат, Чулымская, Коченево, Инская и Болотная.

Часть работ выполнят по технологии «закрытого перегона», при которой один из путей закрывают для ремонта, а поезда временно переводят на соседний путь. Специалисты обновят рельсошпальную решетку, земляное полотно и инженерные коммуникации.

В пресс-службе отметили, что плановый ремонт направлен на повышение надежности инфраструктуры, увеличение скорости движения грузовых и пассажирских поездов и улучшение комфорта для пассажиров.

В 2024 году в регионе было обновлено 140 километров железнодорожных путей.