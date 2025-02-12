82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 21:08
пробки
2/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 21:08
пробки
2/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
сегодня 19:30
общество

В Новосибирской области в 2025 году отремонтируют более 100 километров железнодорожных путей

Фото: Новости ЗСЖД

В 2025 году в Новосибирской области запланирован ремонт 109,4 километра железнодорожного пути и 22 стрелочных переводов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Основные работы пройдут на участках Озеро Карачинское – Тебисская, Убинская – Каргат, Чулымская – Дупленская, Падунская – Промышленная, Дупленская – Коченево, Сеятель – Бердск.

Капитальный ремонт железнодорожного пути также проведут на станциях Каргат, Чулымская, Коченево, Инская и Болотная.

Часть работ выполнят по технологии «закрытого перегона», при которой один из путей закрывают для ремонта, а поезда временно переводят на соседний путь. Специалисты обновят рельсошпальную решетку, земляное полотно и инженерные коммуникации.

В пресс-службе отметили, что плановый ремонт направлен на повышение надежности инфраструктуры, увеличение скорости движения грузовых и пассажирских поездов и улучшение комфорта для пассажиров.

В 2024 году в регионе было обновлено 140 километров железнодорожных путей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в