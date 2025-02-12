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общество

В Новосибирской области выявили 8590 гектаров земли для развития туризма

Фото: АиФ-Новосибирск

В Новосибирской области определены 8590 гектаров земель, подходящих для туристического развития.

Об этом сообщила руководитель регионального управления Росреестра Светлана Рягузова. Участки расположены в 18 муниципальных образованиях региона.

Некоторые из них находятся в районе лечебного озера Карачи, а также в районе спортивно-развлекательного комплекса «Ключи» на Ключ-Камышенском плато. Все выявленные территории включены в Национальную систему пространственных данных.

По словам Рягузовой, ведомство ежегодно проводит работу по выявлению земель, пригодных для развития туризма. В этот процесс также вовлечены органы местного самоуправления.

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Игорь Кириченко
Журналист

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