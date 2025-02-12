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12.02.2025 02:00
общество

Ясеновое взято под контроль: что известно о боях в зоне СВО на 12 февраля

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам газо-энергетического комплекса, военной инфраструктуре аэродромов и складам беспилотников. Утверждается, что все цели были поражены.

В ходе боевых действий российские группировки войск нанесли удары по подразделениям ВСУ в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Сообщается о потерях в личном составе и технике с обеих сторон.

Подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Также отмечено продвижение войск в других районах.

Оперативно-тактическая авиация, артиллерия и системы ПВО нанесли удары по позициям противника и уничтожили несколько единиц боевой техники, в том числе беспилотные летательные аппараты и снаряды иностранного производства.

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Игорь Кириченко
Журналист

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