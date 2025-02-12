За нападение на журналистов новосибирец получил два года колонии строгого режима

В Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу о воспрепятствовании законной деятельности журналистов.

В Новосибирске суд вынес приговор 46-летнему мужчине, который воспрепятствовал работе журналистов телеканала ГТРК “Новосибирск” 2 апреля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия и суда, журналисты снимали репортаж о строительстве на берегу реки в Железнодорожном районе. Однако водитель грузовика потребовал прекратить съемку и угрожал физической расправой, повредив видеокамеру.

В результате суд признал его виновным в воспрепятствовании законной деятельности журналиста и приговорил к двум годам колонии строгого режима.

Напомним, что в прошлом году корреспондент Сиб.фм также стала объектом нападения водителя внедорожника без номеров