Жителей Новосибирска приглашают отметить Масленицу с огоньком, вкусными угощениями и русскими народными забавами

Медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает новосибирцев и гостей города отметить традиционную «Широкую Масленицу», которая пройдёт 2 марта в Заельцовском парке с 11:00 до 18:00. Праздник обещает стать ярким завершением зимы и привлечь как жителей города, так и туристов.

Масленица — это отличная возможность встретить весну в кругу семьи и друзей на одном из самых популярных мест отдыха новосибирцев. Гостям праздника предложат выступления скоморохов, народные игры и горячие блины.

На празднике можно будет поучаствовать в старинных забавах, таких как метание валенка и перетягивание каната, что позволит весело провести время и испытать себя. Мероприятие предложит развлечения как для взрослых, так и для детей.

Фуд-корт будет радовать гостей вкусными угощениями и горячим чаем. Местные сибирские производители представят полевую кухню, лакомства и другие продукты, создавая атмосферу настоящего русского праздника.

Праздник подарит яркие впечатления и станет незабываемым моментом в завершении зимнего сезона для каждого сибиряка.



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