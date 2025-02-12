Жителям Новосибирска рассказали, что можно и нельзя делать на Трехсвятие 12 февраля

12 февраля православные христиане отмечают праздник Трехсвятие – Собор трех святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова, также известный как праздник семейной святости.

В этот день принято заниматься домашними делами: уборкой, мытьем полов, вытиранием пыли и перестановкой мебели. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Согласно традиции, верующие должны мириться с родственниками и сглаживать конфликты. Старую обувь рекомендуется выставить за порог, чтобы избавиться от невзгод и обид.

Существуют также определенные запреты. Не рекомендуется охотиться и ходить в лес, а также ссориться, так как это может привести к вражде на весь год. Стирать белье в этот день не стоит, так как это может быть воспринято как очищение от здоровья. Возврат долгов также следует отложить на другой день.

Кроме того, в старину обращали внимание на погодные приметы: сильный ветер предсказывал пасмурный год, иней на деревьях – приближающееся тепло, а закат солнца за тучами – к бурану.