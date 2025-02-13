12 новых национальных проектов стартовали в Новосибирской области с 2025 года

«С 2025 года 19 новых нацпроектов реализуются в Российской Федерации, Новосибирская область участвует в 12 из них. Все предыдущие важнейшие направления нацпроектов сохранены. На 2025 год на реализацию 42 региональных проектов 12 нацпроектов в регионе выделено 31,3 млрд рублей», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на пресс-конференции.



Задачи по сбережению здоровья с 2025 года будут выполняться в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В него вошли проекты по модернизации первичного звена, совершенствованию экстренной медицинской помощи, подготовке медицинских кадров, борьбе с диабетом, онкологией и другими заболеваниями. На эти цели до конца 2025 года выделено 4 млрд рублей.



Мероприятия нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги» теперь будут выполняться в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это самый масштабный проект года с бюджетом более 15,5 млрд рублей. В фокусе – развитие городской среды, модернизация коммунальных систем, безопасность дорожного движения и улучшение региональной дорожной сети.



«В национальных проектах нового цикла появилось много социальных направлений. К примеру, до этого не было отдельного нацпроекта, посвященного молодежи», – отметил Лев Решетников. 5 региональных проектов, включая программу «Профессионалитет», направлены на поддержку молодого поколения, его образование и профессиональное становление по нацпроекту «Молодежь и дети». Объединяя задачи нацпроектов «Демография» и «Культура», новый нацпроект «Семья» включил в себя поддержку семей, охрану материнства и детства, заботу о старшем поколении и развитие культурной инфраструктуры.



Региональные экологические проекты по сохранению лесов, очищению воды и воздуха продолжат выполнение в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Нацпроекты «Производительность труда» и «Малое и среднее предпринимательство» вошли в новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». 3 региональных проекта в сфере цифрового управления будут выполняться по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».



В новом цикле нацпроектов большое внимание уделено работе с кадрами. Региональные проекты «Управление рынком труда» и «Образование для рынка труда» будут регулироваться по новому нацпроекту «Кадры», а подготовка кадров для агропромышленного комплекса буде осуществляться по нацпроекту «Продовольственная безопасность». Продолжают выполнение в регионе нацпроекты «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиасистемы».



Лев Решетников отметил, что среди важнейших инфраструктурных проектов 2025 года, реализуемым по нацпроектам – реконструкция школ и детских садов в Новосибирске, селе Марусино, поселках Кудряшовский и Чаны, строительство детской поликлиники в Барабинске.



Напомним, реализацию всех нацпроектов в Новосибирской области сопровождает Региональный проектный офис, созданный на базе министерства экономического развития региона.



Для справки

Национальные проекты реализуются в соответствии с Указами Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года. Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф