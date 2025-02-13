Александр Аксёненко - зоны КРТ нужно встраивать в мастер-планы развития городов

В рамках «Сибирской строительной недели 2025» зампредседателя Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ рассказал о том, какими принципами законодатели будут руководствоваться при совершении механизма комплексного развития территорий в ближайшие годы.

«Сибирская строительная неделя» ежегодно собирает целую плеяду строительных экспертов, представителей власти, бизнеса и десятки тысяч посетителей. В этом году на выставке-форуме представлена продукция более 370 компаний, а в обсуждениях актуальных вопросов строительной сферы участвуют порядка 180 спикеров из 7 стран.

На форуме Александр Аксёненко выступил с докладом «Механизмы КРТ как драйверы развития городских территорий: от включения в мастер-планы до учета интересов каждого жителя».

Зампред Строительного комитета Госдумы отметил, что в последние 2,5 года накоплен важный опыт реализации в стране механизма КРТ. За это время выдано более 400 разрешений на строительство 6 млн. м² жилья. В 77 регионах в активной стадии реализации КРТ находится 667 территорий площадью 15,8 тыс.га. Общий град потенциал этих проектов равен 111 млн.м², из них 81 млн.м² жилой площади. Уже введено порядка 1,4 млн.м² недвижимости, из которых жилья – более 1,2 млн. м².

В своём докладе Александр Аксёненко акцентировал внимание на том, что инструмент КРТ непрерывно дорабатывается федеральными законодателями в плотном контакте с депутатами из законодательных собраний регионов. Предложения субъектов РФ в Госдуме слышат, стремясь к упрощению бюрократических процедур и выработке как можно более понятных правил КРТ.

Он также обозначил основные принципы, которые должны позволить механизму КРТ стать ещё эффективнее. «Зоны КРТ должны быть наложены на мастер-планы. Сначала городские власти должны понять, как и в каком направлении они хотят развивать весь город, оценить град потенциал, создать мастер-план, а уже потом в этой логике должны выстраиваться проекты КРТ. Мы должны прийти к тому, чтобы бизнес следовал за решениями власти, а не наоборот», – настаивает новосибирский депутат Госдумы.

«Подход к КРТ должен быть взвешенным. Учитывающим не только интересы застройщиков, но и жителей проектируемого и прилегающих микрорайонов, которых необходимо вовлекать в диалог по вопросу развития территорий. Стандарт развития города должен быть единым и одобренным жителями», – подчеркнул зампредседателя Комитета по строительству и ЖКХ, апеллируя к предложениям коллег из Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

В обсуждении совершенствования механизма КРТ также участвовали: вице-губернатор НСО Роман Теленчинов, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Анвар Шамузафаров, доктор тех. наук, профессор, заслуженный строитель РФ Азарий Лапидус, вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры Евгений Улитко и вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко.