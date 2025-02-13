День Никиты-пожарника отмечают 13 февраля: народные приметы

13 февраля в народном календаре известен как день Никиты-пожарника, или Никиты Новгородского.

В народных поверьях святой Никита считался защитником от пожаров, молний и засухи.

Согласно традициям, в этот день люди обращались к святому с просьбами о защите от огня и глазных болезней. Считалось, что если 13 февраля происходил пожар, его могли вызвать нечистые силы.

В народных приметах этот день связывали с конфликтами, поэтому избегали споров и громких разговоров. Также существовали запреты: не играть с огнем, не покидать дом без необходимости и не оставлять жилье без присмотра.