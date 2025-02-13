Департамент транспорта Новосибирска требует с «СпецТрансСтроя» более 566 млн рублей

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска подал иск к компании «СпецТрансСтрой» на сумму свыше 566 миллионов рублей.

Иск направлен на взыскание задолженности за невыполненные работы по трем объектам.

Согласно информации ТАСС, задолженность включает:

— 486 миллионов рублей по строительству станции метро «Спортивная»;

— 13,6 миллионов рублей по строительству водоотводных сооружений у ледового дворца «Сибирь-Арена»;

— 67,1 миллионов рублей по реконструкции автодороги к арене.

Отметим, что директор «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов оказался под следствием, а имущество компании арестовано по иску прокуратуры Кузбасса.