Главу Совета депутатов Искитима Новосибирской области обвинили в выписывании себе премий

В Новосибирске главу Совета депутатов Искитима обвинили в выписывании премий.

По информации «Вести Новосибирск», председателя Совета депутатов Искитима Юрия Мартынова обвиняют в незаконном обогащении. Так, прокуратура считает, что он регулярно выписывал себе премии к праздникам за счет местного бюджета.

Первый инцидент, по версии следствия, произошел еще в 2018 году. Ожидаемая сумма ущерба составила 312 000 рублей.

Напомним, что отменен заочный приговор застройщикам из Новосибирска, депортированным из Камбоджи