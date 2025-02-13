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общество

Главу Совета депутатов Искитима Новосибирской области обвинили в выписывании себе премий

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске главу Совета депутатов Искитима обвинили в выписывании премий.

По информации «Вести Новосибирск», председателя Совета депутатов Искитима Юрия Мартынова обвиняют в незаконном обогащении. Так, прокуратура считает, что он регулярно выписывал себе премии к праздникам за счет местного бюджета.

Первый инцидент, по версии следствия, произошел еще в 2018 году. Ожидаемая сумма ущерба составила 312 000 рублей.

Напомним, что отменен заочный приговор застройщикам из Новосибирска, депортированным из Камбоджи

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Валерия Митрохина
Журналист

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