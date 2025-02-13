Гора трупов. Опубликованные архивные кадры смертельных эпидемий в Новосибирске

Эпидемия коронавируса стала одним из самых значимых событий для Новосибирска, но далеко не самым страшным.

Гораздо более катастрофическими были вспышки болезней в прошлом, в том числе эпидемия тифа, принесенная Гражданской войной, и холера, которая регулярно поражала Западную Сибирь. Несмотря на трагические события, история города свидетельствует о том, как сибиряки научились бороться с инфекциями.

Тиф и холера: первые эпидемии в истории города

В 2020 году Новосибирску исполнилось 127 лет, и за это время город, который начинался как село Кривощеково, пережил немало эпидемий. Одна из первых серьезных вспышек произошла весной 1806 года, когда оспа унесла жизни многих детей. Холера, еще более опасная болезнь, которая распространялась через некипяченую воду, убивала и взрослых. В Западной Сибири холера появлялась каждые 15-20 лет, но в конце 19 века, с ростом числа переселенцев, случаи заболевания стали регулярными.

Одной из самых крупных вспышек холеры была в 1892 году. В Кривощековской волости было зарегистрировано 794 случая заболевания, и более половины больных умерло. Люди пытались бороться с инфекцией по-своему: крестьяне ночью обходили село, стреляя в холеру из ружей. Это не помогало, но морозы постепенно утихомиривали эпидемию, рассказывает историк Константин Голодяев.

Тиф в 1919-1920 годах: крупнейшая эпидемия

В начале 20 века город стал свидетелем еще более страшных эпидемий. В 1904 году, после того как Кривощеково стало Новониколаевском, здесь снова случилась вспышка холеры. Врачи открыли для лечения инфицированных холерный барак, который стал основой для Городской инфекционной больницы №1.

Однако самой разрушительной эпидемией стала вспышка сыпного тифа в 1919-1920 годах. Из-за Гражданской войны и массовых эвакуаций, город буквально наполнился беженцами, страдавшими от вшей — основных переносчиков тифа. Трупы людей, умирающих прямо в эшелонах, складывали вдоль железной дороги. В 1919-1920 годах в городе умерло от 60 до 80 тысяч человек, и несмотря на усилия врачей и властей, эпидемию было невозможно остановить.

Меры борьбы и победа над эпидемией

Власти приняли экстренные меры для борьбы с тифом: создавались санитарные отряды, которые обходили дома, устанавливая карантин, и устраивали массовую дезинфекцию. На пике эпидемии смертность достигала 180-200 человек в день. Победить инфекцию помогла общегородская мобилизация: к уборке города и уничтожению вшей подключились все — от военных до мирных жителей. В начале апреля 1920 года эпидемия начала отступать, и ЧК ТИФ была распущена.

Таким образом, через полгода напряженной борьбы город победил одну из самых страшных эпидемий в своей истории, и санэпидемические меры дали долгожданный результат.