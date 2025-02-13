Губернатор Новосибирской области Травников рассказал о востребованных профессиях

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о перспективах развития профессий в регионе.

По его словам, спрос на специальности меняется, а учебные заведения стараются адаптироваться к этим изменениям. Об этом пишет «Весь Искитим».

Он отметил, что до 2019 года в Новосибирске не обучали горных инженеров, несмотря на наличие угольной промышленности. Однако за два года вузы области начали подготовку специалистов для отрасли добычи полезных ископаемых.

В качестве примера он привел проект СКИФ, для которого Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет начали подготовку специалистов задолго до его реализации.

По словам губернатора, прогноз востребованности профессий в регионе составляется на основе данных от работодателей, которые фиксируются в информационной системе. Это позволяет планировать подготовку кадров в университетах и колледжах.

Травников отметил, что исчезновение профессий в ближайшее время маловероятно, однако технологическое развитие, в том числе искусственный интеллект, может повлиять на спрос в некоторых сферах. В частности, он привел мнение одного из представителей IT-отрасли о возможном снижении потребности в программистах.

При этом губернатор подчеркнул, что профессия программиста сохранится, но может измениться, так как для управления и контроля работы искусственного интеллекта потребуются специалисты с новыми навыками.