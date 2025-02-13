Как вернуть Новосибирску вид «столицы Сибири»? Депутат Госдумы Александр Аксёненко о развитии строительной отрасли

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко о состоянии строительной отрасли, мерах поддержки, производстве материалов — в интервью Сиб.фм.

— Александр Сергеевич, как вы можете охарактеризовать строительный год — 2024? С какими сложностями столкнулись игроки рынка?

— Скажу, что за последние несколько лет на фоне рекордных показателей в строительной отрасли 2024 год стал для строительной отрасли достаточно сложным. Во-первых, все игроки рынка, а также промышленные и иные предприятия, так или иначе занятые в строительстве, жили в ожидании роста ключевой ставки. Все находились в состоянии нервозности, что не могло не отражаться на самом рынке. И вот ключевая ставка выросла. Последствия ее повышения мы все не только увидели, но и прочувствовали на себе. И в первую очередь это больно ударило как раз по строительной отрасли.

В этом сегменте огромное количество игроков. Само по себе жилищное строительство напрямую связано с банковским сектором. Соответственно, находится под влиянием ключевой и кредитной ставки. В связи с повышением ключевой ставки во втором полугодии четко прослеживалось снижение покупательской способности, а вместе с этим и падение продаж квартир.

То есть, образно говоря, 2024 год закончился для строительной отрасли с минусом от Центробанка. Впрочем, от повышения ключевой ставки страдает и промышленность, и сельское хозяйство, так как ставки по кредитам, а следом и цены, растут везде.

Несмотря на это стоит отметить, что строительная отрасль по итогам 2024 года показала достойные результаты, которые в том числе демонстрируют возможности и нашего региона для дальнейшего развития.

— В связи с ростом ключевой ставки и изменениями в ипотечных программах, где ставка достигла 26–27% при первоначальном взносе 50,1%, планируется ли введение дополнительных мер поддержки в строительной отрасли? Есть ли на сегодня понимание, какие это будут инструменты и механизмы?

— Строительная отрасль нуждается в дополнительной поддержке и рассчитывает на нее. Недавно вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным обозначил, что Минстрой и профильные департаменты будут прорабатывать дополнительные возможности оживления рынка.

В частности, предлагается несколько вариантов, среди которых создание строительных сберегательных касс (ССК), сокращение сроков административных процедур, продление моратория на банкротство, сокращение инвестиционно-строительного цикла, расширение градостроительного потенциала. Но главное — пока есть семейная ипотека, что, конечно же, не может не радовать.

С другой стороны, мы видим, что получение кредитов и ипотеки стало почти невозможным из-за высокого уровня первоначального взноса. По всей видимости, Центробанк таким образом уменьшает количество ипотечных сделок, с чем, конечно же, большинство строителей и нас, депутатов, не согласны. Мы убеждены, что нужна дополнительная программа поддержки строительной отрасли, потому что получение жилья — это один из факторов улучшения уровня жизни населения.

Как один из альтернативных ипотеке механизмов финансирования строительства, вице-премьер поддержал нашу законодательную инициативу по стройсберкассам. Механизм работы ССК следующий: люди вкладывают деньги в специализированные банки, которые аккумулируют денежные средства и потом выдают вкладчикам ССК кредиты с пониженной ставкой. Вице-премьеру наша идея понравилась. Мы надеемся, что в ближайшее время можно будет приступить к ее реализации.

— Какая работа ведется в Госдуме над повышением доступности жилья? Будут ли какие-то социальные программы?

— Мы убеждены, что решить проблему доступности жилья можно с помощью расширения льготных ипотечных программ, например введения ипотеки с низкой процентной ставкой для ветеранов боевых действий.

Параллельно должны создаваться условия для получения жилья в социальный найм. Выступаем за дополнительное финансирование данного направления.

— Как в стране обстоят дела с производством строительных материалов? Можно ли говорить о том, что после 2022 года рынок выровнялся и встал на ноги, или ему требуется еще время?

— Производство строительных материалов, как и все отрасли, безусловно, завязано на ключевой ставке. Мы видим, что все производители сейчас продолжают брать кредиты, в том числе и производители строительных материалов. Они вынуждены брать их по завышенной кредитной ставке. В конечном счете, мы как раз стараемся донести это до Центрального банка — что все издержки будут перекладываться на конечного потребителя.

Я убежден, что без снижения ключевой ставки исправить ситуацию в сфере производства строительных материалов не получится, и цены на них продолжат только расти.

— Какие наиболее частые обращения поступают от застройщиков в комитет?

— Застройщики просят о поддержке строительной отрасли. И сами предлагают для этого некоторые механизмы. В частности, поэтапное раскрытие эскроу-счетов. Потому что огромное количество денежных средств лежит мертвым грузом на протяжении двух-трех лет на счетах эскроу и не работает.

Есть предложение поэтапно раскрывать эти счета в зависимости от реализованного объема строительства. Конечно же, здесь мы должны обеспечить защищенность всех участников этого процесса, а в первую очередь людей, которые покупают квартиру. Мы надеемся, что в ходе весенней сессии это предложение будет рассмотрено.

Отмечу, что наш комитет курирует не только сферу строительства, но и сферу ЖКХ. По последней поступает огромное количество обращений, особенно это касается модернизации коммунальных сетей. Должна быть сформирована новая программа модернизации, потому что без этого мы не видим дальнейшего платформенного развития строительной отрасли.

Программа должна быть наложена на мастер-план развития всех регионов, чтобы мы не латали дыры в зависимости от объема финансирования. Поэтому основная задача — подготовить план работы в корреляции с развитием региона.

— Как вы думаете, как вернуть Новосибирску вид «столицы Сибири»?

— Для того чтобы Новосибирск получил новый импульс развития и стал более привлекательным как для своих жителей, так и для гостей, необходимо, чтобы город соответствовал статусу столицу не только на бумаге, но и на деле. Вот что можно предпринять:

Во-первых, сегодня в городе реализуются достойные проекты жилых комплексов, но они часто оказываются изолированными от окружающей среды. Благоустройство остается разрозненным. Чтобы существенно улучшить облик города, требуется охватывать гораздо больше территории — сразу несколько кварталов и улиц, формируя при этом единый архитектурный стиль.

Помочь в решении этой задачи сможет комплексная программа обновления центральных районов города. В Новосибирске есть исторический центр, который нуждается в проекте реновации, включающем создание единой системы благоустройства, организацию транспортных маршрутов, разработку единого дизайн-кода первых этажей зданий и многое другое.

Левобережье Новосибирска уже активно меняется, тогда как правобережью необходима программа комплексного развития. Этот район должен стать полноценным туристическим центром, где гости смогли бы комфортно проводить целые дни.

Новосибирский Академгородок имеет огромный научный и образовательный потенциал, который при правильном подходе способен сделать его одним из центров всероссийского и даже мирового притяжения кадров. Сегодня Академгородок недостаточно развит, как и северные районы города, включая площадь Калинина.

Развитие этих зон вместе с продолжением строительства делового центра на улице Кирова создаст новые точки притяжения для местных жителей и туристов, снимет нагрузку с инфраструктуры исторического центра и в конечном итоге повысит уровень жизни в городе. Нам следует двигаться в сторону создания нескольких активных городских центров.

Также обязательно нужно продолжать развитие метрополитена и других видов скоростного городского транспорта. Город должен двигаться. И надо позаботиться об экологии – перевести все котельные Новосибирска с угля на газ, чтобы жители забыли, наконец, про режим «чёрного неба».

Мы часто называем Новосибирск «столицей Сибири», но истинная столичность заключается не только в качественном жилье. Она включает в себя наличие рабочих мест, зелёных зон и других пространств для отдыха, гармоничных связей между ними посредством современной транспортной и инженерной инфраструктуры, а также здоровой экологии и общей программы культурных мероприятий. Каждый из новых центров активности должен иметь свою уникальную особенность, будь то пешеходная улица или другая достопримечательность.