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общество

Мизулина и Shaman в туре по Сибири: когда они приедут в Новосибирск

Фото: скриншот из видео

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина отправилась в тур по Сибири.

Уже состоялись встречи в Иркутске и Томске. 12 февраля она провела встречу с молодежью в Томске, отметив, что город является «настоящей молодежной столицей» и выразила желание вернуться. В своем телеграм-канале Мизулина анонсировала, что следующий пункт тура — Кемерово 13 февраля, а 16 февраля она посетит Барнаул.

График ее поездок совпадает с гастролями певца SHAMAN'а. 13 февраля он выступает в Кемерове, а 16 февраля — в Барнауле. Концерт SHAMAN'а в Новосибирске состоится 19 февраля в «Сибирь-Арене».

Для школьников и студентов встречи с Екатериной Мизулиной бесплатны, они могут задать вопросы главе Лиги безопасного Интернета. Информацию о месте и времени встреч Мизулина обычно публикует в своем телеграм-канале.

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Игорь Кириченко
Журналист

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