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общество

На Новосибирск обрушится метель с сильным ветром

Фото: Сиб.фм

Ухудшение погодных условий ожидается в Новосибирской области.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в Новосибирской области в период с 13 по 14 февраля.

Ожидаются осадки в виде снега, местами сильные снегопады и продолжительные метели. Порывы ветра могут достигать от 17 до 22 м/с, что приведет к снежным заносам и сильной гололедице на дорогах.

Специалисты рекомендуют избегать парковки под старыми деревьями и ненадежными конструкциями.

Напомним, что в Новосибирске ожидается магнитная буря 13 февраля

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Валерия Митрохина
Журналист

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