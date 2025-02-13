На трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий временно ограничили движение грузовиков и автобусов

ТУАД ввел временное ограничение движения грузовых автомобилей и междугородних пассажирских автобусов на участке с 12-го по 146-й километр трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия — метель снизила видимость до 50 метров.

Ограничение действует с 16:40 до 22:00 13 февраля.

В Новосибирской области наблюдается усиление ветра до 22 м/с, сильный снегопад и метели. В Центральном районе Новосибирска из-за непогоды без электроснабжения остались три улицы. Сотрудники МЧС и энергетических служб работают в режиме повышенной готовности.