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общество

На трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий временно ограничили движение грузовиков и автобусов

Фото: ГАИ по Новосибирской области

ТУАД ввел временное ограничение движения грузовых автомобилей и междугородних пассажирских автобусов на участке с 12-го по 146-й километр трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия — метель снизила видимость до 50 метров.

Ограничение действует с 16:40 до 22:00 13 февраля.

В Новосибирской области наблюдается усиление ветра до 22 м/с, сильный снегопад и метели. В Центральном районе Новосибирска из-за непогоды без электроснабжения остались три улицы. Сотрудники МЧС и энергетических служб работают в режиме повышенной готовности.

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Игорь Кириченко
Журналист

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