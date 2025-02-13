Названа дата аномального мороза –30 градусов в Новосибирской области

Февраль принесет Новосибирску и области новую волну низких температур.

По данным прогноза сайта визуализации погоды Вентускай.ком, холодные температура ждут регион во второй половине месяца.

Первый удар морозов ожидается в Новосибирской области ночью 19 февраля 2025 года, когда температура опустится до –23 градусов Цельсия, а в отдаленных районах – до –26 °C.

В последующие несколько ночей морозы ослабят свою хватку, однако уже ночь 22 февраля вновь принесет холод. По прогнозам, температура упадет до –27 градусов Цельсия. Похожая морозная погода сохранится в течение нескольких следующих ночей, а к 25 февраля достигнет –30 °C.

Дневные температуры в эти дни будут изменяться в пределах от –14 до –20 градусов Цельсия.

*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.