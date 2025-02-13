Новосибирские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за шторма

Из-за ухудшения погодных условий в Новосибирске энергетики работают в режиме повышенной готовности.

Сегодня, 13 февраля, в Новосибирской области ожидается ветер со скоростью 22 метров в секунду, в связи с чем, в условиях шторма возможны нарушения в работе систем электроснабжения и повреждения ЛЭП.

Поэтому в пресс-службе АО «РЭС» передали о том, что более 100 сотрудников и около 40 аварийных бригад вышли на круглосуточное дежурство в Новосибирске.

Напомним, что из-за шторма девять авиарейсов не могут приземлиться в Новосибирске