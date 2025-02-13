Новосибирский ХК «Сибирь» победил «Ладу» со счетом 4:1

В Новосибирске завершился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная команда «Сибирь» одержала победу над тольяттинской «Ладой» с результатом 4:1.

Счет открыли на второй минуте первого периода: Максим Карпов забил после передачи Кирилла Рассказова и Георгия Белоусова.

На шестой минуте второго периода Тревор Мёрфи удвоил преимущество новосибирцев, получив пас от Владимира Бутузова и Сергея Широкова. Спустя 11 минут, на 17-й минуте второго периода, Георгий Белоусов с передачи Тейлора Бека увеличил отрыв до 3:0.

В начале третьего периода, на 9-й минуте, Тревор Мёрфи вновь поразил ворота соперников, оформив дубль благодаря передачам Кирилла Рассказова и Георгия Белоусова. На 14-й минуте Иван Романов сократил отставание «Лады», забив гол с передачами Максима Березина и Алексея Ожгихина.