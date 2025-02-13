Объёмы экспорта зерновых в 2024 году превысили на 50% средний уровень последних пяти лет. Это один из лидирующих результатов в мире с долей в 17% от глобальных объёмов. Консолидированная доля основных стран-импортеров (Египта, Турции и Ирана) составила 33%, посчитали аналитики ВТБ.

К 2030 году экспорт сельскохозяйственной продукции превысит 50 млрд долларов в соответствии со стратегическими планами Правительства РФ. По прогнозам банка, ведущими сегментами, кроме зерна, станут мясное и молочное производство, а также продукция пищевой промышленности.

По данным Минсельхоза РФ, в 2024 году экспорт мяса вырос на 27%: свиноводческой продукции – на треть, птицеводческой — на четверть, мяса крупного рогатого скота — на 22%. При этом обеспечение России собственным мясом сейчас превышает 100%. К 2030 году экспорт мяса вырастет в 2,6 раза до 3,7 млрд долларов, а растительного масла – на 30% до 7,5 млрд долларов. Широкий экспортный продуктовый набор к 2030 году могут также дополнить кондитерская и молочная продукция, мука, сахар.

«Несмотря на санкционное давление, экономика России остается устойчивой, а агропромышленный комплекс демонстрирует опережающие темпы роста. Сейчас АПК – это высокоэффективная отрасль, которая производит качественную и конкурентоспособную продукцию и полностью заместила импортные поставки по ключевым её видам. По нашим прогнозам, основными рынками сбыта для экспортируемой продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2030 году станут Китай, Ближний Восток и Северная Африка, а также Юго-Восточная Азия. Российский АПК, на наш взгляд, имеет значительный потенциал роста и на этих рынках, и на новых направлениях», — сказал руководитель Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

По нашим прогнозам, ключевыми факторами роста сектора в ближайшие годы будут увеличивающаяся эффективность и опыт локальных производителей, потенциал повышения производства относительно текущих посевных площадей и производственных площадок, сильные позиции производств в области себестоимости, а также растущий спрос на мировых рынках.

Сдерживающими факторами для роста отрасли станут жёсткая денежно-кредитная политика, которая вынудит компании пересматривать планы развития и направлять свободные средства на оптимизацию и совершенствование производства, и нехватка кадров. Так, по оценке Минсельхоза РФ, кадровый дефицит в отрасли в прошлом году составил более 200 тыс. человек.

«Наращивание объёмов производства для экспорта и увеличение доли отечественной с/х продукции на мировом рынке — один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности и роста капитализации крупнейших российских агрохолдингов. Мы рассчитываем на появление новых агрокомпаний на фондовом рынке в ближайшие годы, а также превращение рынка капитала в значимый источник привлечения инвестиций в с/х сектор», — говорит инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.