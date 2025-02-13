Отмена рейсов и коллапс на дорогах. На Новосибирск обрушилась мощная снежная буря. ОНЛАЙН

Сегодня, 13 февраля, в Новосибирской области зафиксирован штормовой ветер скоростью до 22 метров в секунду. Об этом сообщили специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Обновлено в 19:27. Сиб.фм прислали фотографии с улицы Николая Островского.

«Судя по обилию снега, утром придется откапывать подъезд», — сказал читатель.

Обновлено в 19:07. Нам присылают фото последствий снежной бури в городе.

Обновлено в 19:04. Читатели Сиб.фм сообщают, что цены на такси в мегаполисе выросли в 2-3 раза.

Обновлено в 18:33. В редакцию прислали кадры ситуации в Калининском районе.

Обновлено в 18:20. Читатели Сиб.фм прислали кадры с Ордынской трассы.

Обновлено в 18:09. Ситуация на плотине в Новосибирске. Источник: АСТ-54.

В пресс-службе АО «РЭС» предупредили о возможных нарушениях в работе систем электроснабжения и повреждениях линий электропередачи. В связи с этим более 100 сотрудников и около 40 аварийных бригад перешли на круглосуточное дежурство в городе.

Сильный ветер также повлиял на авиасообщение. В местном аэропорту девять рейсов не могут приземлиться. Задерживается прилет самолетов из Владивостока, Пекина, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, Магадана, Хабаровска, Благовещенска, Абакана и Якутска. Время ожидания составляет от 30 минут до двух часов.

Сиб.фм будет публиковать последствия от бури в Новосибирске.