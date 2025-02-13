Министерство обороны Российской Федерации сообщает о продолжении проведения специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Ветеринарного, Золочева Харьковской области и Ямного Сумской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся удар по технике и личному составу ВСУ в районах Зеленого Гая, Лозовой и других населенных пунктов Харьковской и Луганской областей. Потери противника составили более 210 человек, танк, два бронетранспортера и пять пикапов.

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение пяти механизированным и штурмовым бригадам ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 215 человек, бронеавтомобиль MaxxPro и три автомобиля.

Группировка войск «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанеся удары по технике и личному составу ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять артиллерийских орудий.

Группировка войск «Восток» нанесли поражение войскам ВСУ в районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области, уничтожив танк, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение войскам ВСУ в районах Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ составили до 60 человек, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Кроме того, российскими Вооруженными силами был проведен групповой ракетный удар по предприятиям ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты. Также поражены инфраструктура военных аэродромов и пункты хранения горюче-смазочных материалов.

С начала проведения операции уничтожено: 653 самолета, 283 вертолета, 43045 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21299 танков и других боевых бронированных машин.