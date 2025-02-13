Появилась информация, когда в Новосибирске без сбоя заработает YouTube

Пользователи в Новосибирске продолжают сталкиваться с проблемами при использовании YouTube. Каковы причина замедления работы сервиса, возможно ли его восстановление?

Ситуация с перебоями в работе YouTube зафиксирована в России уже около полугода. Многие пользователи сообщают о невозможности просмотра видео из-за низкой скорости загрузки. В некоторых случаях доступ к сайту или приложению полностью прекращается. Проблемы наблюдаются как на компьютерах, так и на мобильных устройствах и телевизорах, в том числе в домашних и мобильных сетях.

Согласно данным мониторинговой службы «Сбой.рф», на 13 февраля было зафиксировано 219 жалоб на работу YouTube. В предыдущие сутки число обращений составило 843. Больше всего сообщений поступило из Москвы (24%), за ней следуют Санкт-Петербург (11%), Свердловская область (7%), Новосибирская (6%), Ростовская (5%), Самарская область (5%) и Башкирия (5%).

На сайте Downdetector.su за последний час зарегистрировано 68 жалоб, а за сутки — 1391. В 10:30 одновременно на проблемы с YouTube указали 27 человек, а за 15 минут до этого — 17. Основная часть обращений относится к категории «сбой сайта» — она составляет 68% от общего числа. Также зафиксированы проблемы с мобильным приложением (15%), личным кабинетом (7%), общим сбоем (7%) и сбоем сервиса (1%).

Пользователи выражают недовольство следующими фразами: «YouTube не грузится», «Не работает YouTube», «Сайт не загружается», «Видео перестало загружаться».

Причины проблем с YouTube и возможность их разрешения

Точные причины проблем с YouTube 13 февраля и в последние полгода остаются неизвестными. Как сообщается официально, российская сторона не предпринимает действий для блокировки сервиса. Представители компании Google, которой принадлежит YouTube, также утверждают, что они не делали ничего, что могло бы спровоцировать снижение трафика в России.

Новосибирский программист, IT-специалист Андрей Рудь объяснил, что YouTube в России не был официально заблокирован, а проблемы с доступом могут быть вызваны техническими ошибками.

«Проблемы с YouTube преимущественно связаны с отсутствием необходимых коммуникаций: где-то наблюдается устаревшее оборудование, что-то может тормозить. Возможно, даже сама компания Google не обновляет программное обеспечение», — отметил спикер.

Отмена замедлений на YouTube в ближайшее время маловероятна. По его словам, ухудшение работы сервиса продолжится в 2025 году.

«Очевидно, что проблемы со скоростью способствуют перетоку пользователей к российским видеоплатформам. Это происходит медленно, но верно, и я убежден, что, если ничего кардинально не изменится, то через несколько лет большинство российских зрителей будут пользоваться нашими видеохостингами», — прокомментировал он.

YouTube может восстановить полноценную работу в России, если руководство сервиса начнет следовать требованиям российского законодательства, отметил эксперт.