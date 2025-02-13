Разработчик «Смута» из Новосибирска сообщил о падении выручки и росте прибыли в 2024 году

Выручка компании составила 254 миллиона рублей в 2024 году.

Компания «Сайберия Нова», разработчик исторической ролевой игры «Смута», опубликовала финансовый отчёт за 2024 год. Корреспондент Сиб.фм обратил внимание, что выручка компании сократилась на 76 миллионов рублей, составив 254 миллиона, что на 23% меньше, чем годом ранее. В то же время чистая прибыль компании значительно увеличилась, достигнув 32 миллионов рублей, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 году «Сайберия Нова» зафиксировала выручку в 330 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 23 миллиона.

Компания, ранее известная как Cyberia Limited, была основана в сентябре 2015 года. В 2022 году она сменила название на «Сайберия Нова». Эльмира Холодова и Алексей Копцев являются совладельцами компании, при этом Копцев также исполняет обязанности генерального директора. Он ранее работал продюсером в компании Wargaming, создателе популярной игры World of Tanks.

2024 год стал важным для компании: в апреле состоялся релиз «Смуты», для разработки которой было выделено два государственных гранта на общую сумму полмиллиарда рублей. Разработчики ориентировались на такие успешные проекты, как Assassin’s Creed и «Ведьмак».

Несмотря на высокий бюджет и амбиции, проект не вызвал восторга у игроков и критиков. Были замечены проблемы с запуском и боевой системой, хотя графика и сюжет получили положительные отзывы. Видеоигра собрала на портале «Игромания» 4 балла из 10. Например, отечественный разработчик игры War Thunder набрал на портале 8,5, что делает игру очень популярной во всем мире, в отличии от «Смуты».

Напомним, новосибирская компьютерная игра «Смута» вошла в шорт-лист «Знание.Премия».