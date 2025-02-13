С 15 февраля увеличится количество рейсов между Новосибирском и Иркутском

С 15 февраля авиакомпания открывает дополнительный ежедневный рейс из аэропорта Толмачево в Новосибирске в Иркутск.

Количество рейсов увеличится до семи. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Прямые рейсы из Новосибирска в Иркутск будут осуществляться в 02:10, 02:30, 06:30, 12:15, 14:05, 20:30 и 22:55. В Иркутске самолёты приземляются в 05:25, 05:50, 09:50, 15:35, 17:25, 23:50 и 02:15.

Из Иркутска рейсы будут отправляться в 04:20, 06:05, 06:45, 11:35, 16:15, 18:05 и 22:50. В Толмачево посадка запланирована на 05:45, 07:35, 08:15, 13:05, 17:45, 19:30 и 00:20. Время в пути составит 2 часа 30 минут.

Рейсы будут выполняться на самолётах Embraer 170, рассчитанных на 78 мест, и Boeing 737-800 – на 176 мест.