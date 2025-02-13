Самолет S7 из Новосибирска в Сочи экстренно развернули на взлетной полосе

Из Новосибирска в Сочи экстренно развернули самолет на ВПП.

Как сообщает портал Горсайт, сегодня, 13 февраля, рейс S7 5103 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Сочи, был экстренно развернут на взлетной полосе. Пассажиры сообщили, что самолет разогнался до высокой скорости, после чего резко затормозил и свернул с полосы, вернувшись на стоянку.

Капитан объяснил ситуацию неисправностью на борту и сообщил, что требуется дополнительная проверка. Пассажиры вышли из самолета и вернулись в терминал.

Согласно информации сотрудников аэропорта, задержка составит примерно два часа. В качестве компенсации пассажирам предложили бесплатные напитки.

Напомним, что из-за шторма девять авиарейсов не могут приземлиться в Новосибирске