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общество

Штормовой ветер обрушился на Новосибирск 13 февраля

Фото: Сиб.фм

В регионе ухудшились погодные условия.

Сегодня, 13 февраля 2025 года, Новосибирскую область накрыл штормовой ветер, скорость которого составляет до 22 метров в секунду. Об этом сообщили специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В пресс-службе АО «РЭС» предупредили о том, что в связи с ухудшением погоды возможны нарушения в работе систем электроснабжения и повреждения ЛЭП.

Сейчас более 100 сотрудников и около 40 аварийных бригад вышли на круглосуточное дежурство в город.

Также из-за сильного ветра девять авиарейсов не могут приземлиться в местном аэропорту

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Валерия Митрохина
Журналист

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