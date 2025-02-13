Сибирская строительная неделя-2025: фоторепортаж с выставки и отраслевого форума. День второй

В Новосибирск на три дня съехались представители стройиндустрии со всей России.

11 февраля стартовал XII Международный форум «Сибирская строительная неделя-2024». Деловая и выставочная программа форума рассчитана на три дня.

В экспозиции строительных материалов и оборудования принимают участие международные компании, однако основное внимание уделяется продукции российских производителей. Власти и участники отрасли единодушно поддерживают такой подход, учитывая нынешние условия. Губернатор Новосибирской области, открывая форум, заявил, что первоочередные задачи по импортозамещению в строительстве уже решены, хотя необходимость в этом вопросе все еще актуальна, особенно в контексте новых технологий. Эксперты акцентируют, что инновации в строительной сфере также должны исходить из России.

Выставка «Сибирская строительная неделя», охватывающая все аспекты строительного процесса, объединяет более 400 компаний из России, Китая, Индии и стран Центральной Азии. В числе участников — компания «Русский Свет», генеральный тематический партнер форума. Это один из ведущих поставщиков электротехнического оборудования на территории России и СНГ, который представит на выставке продукцию под своей торговой маркой и товары известных брендов в таких категориях, как «Электрика», «Энергетика», «Энергоснабжение» и «Освещение».

На протяжении трех дней в МВК «Новосибирск Экспоцентр» будут проходить круглые столы, конференции и панельные дискуссии, посвященные вопросам инновационного развития и технологической независимости отечественного строительства, а также совершенствованию технического регулирования в этой области. В рамках форума компании также представляют свои новшества и разработки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Екатерина Козловская досрочно покинула пост депутата Горсовета Новосибирска.