Сибиряки живут по принципу «Любить так любить». О чем рассказал Сергей Куренков в эксклюзивном интервью

Сергей Куренков — известный российский автор-исполнитель, поэт и композитор. Он является пятикратным лауреатом премии «Шансон года» и лауреатом премии «Питер FM». В беседе с корреспондентом «Весь Искитим» Сергей рассказал о своем творчестве, как он пришёл к успеху, а также о публике и артистах, которые оказали на него влияние.

Куренков родился в городе Зеленогорск, который находится в Красноярском крае. Несмотря на постоянные гастроли, он часто приезжает на свою малую родину к брату, друзьям и маме.

«Маме уже 87 лет. В первую очередь, когда я прилетаю туда, еду к ней. Она всегда этого ждет. Когда созваниваемся, всё время спрашивает, когда я буду. Для нее это как какой-то праздник — увидеть сына, для меня, конечно, тоже. Также часто приезжаю, чтобы сходить на рыбалку. Последнее время стал заядлым рыбаком. Там все места знаю, где ловить. Также встречаюсь с друзьями. Стараюсь раз в месяц стабильно приезжать», — поделился он.

Сергей Куренков рассказал, что его творческий путь начался с сочинения стихов. Он вспоминает, как в пятом классе на уроке литературы им задали выучить любое стихотворение. Тогда Сергей написал своё первое произведение:

«Апрель, апрель, сибирская природа.

Идёт капель, еще и снег в лесах.

Растаяли лишь в городе дороги,

Да солнца в теплых розовых лучах.

Уже не будет зимушка морозить,

Уже не будут мерзнуть воробьи,

Весна распустит листья у берёзы,

И улетят на север снегири».

«Меня вызвали, я вышел, прочитал и сказал, что это стихотворение Тютчева. Учительница попросила остаться после уроков. Потом наедине она спросила: «Чье стихотворение?» Я говорю: «Моё». Она: «Да ну перестань, можешь сочинить что-то прямо сейчас?». Я объяснил, что нужно идти на урок математики, но она все равно попросила остаться. Я за 15 минут сочинил стихотворение про наш город. Потом его разместили в местном музее. После этого начал регулярно сочинять стихи. У Владимира Кузьмина есть такой текст в песне: «Мама купила мне гитару». Вот у меня дальше было всё так же, мама купила мне гитару, и совместились две вещи», — рассказывает певец.

Собеседник объяснил, что первым трем аккордам его научил дядя Алексей, брат мамы. После этого Сергей самостоятельно учился и решил, что, помимо стихов, стоит попробовать сочинять музыку. Так появились его первые песни, некоторые из которых он исполняет на своих концертах до сих пор.

Сергей Куренков поделился, что после окончания школы он поступил в Томский политехнический институт, где его старший брат учился на факультете квантовой электроники и источников света. Музыкант решил последовать примеру брата и тоже поступил туда.

«Я ушел из института по причине того, что в то время отменили военную кафедру. Нас забрали в армию. Когда вернулся, еще год отучился, но интересы изменились, и я устроился в ресторан, чтобы подзаработать. Позже я решил перепоступить в Институт культуры, сейчас Академия искусств в Улан-Удэ, и заочно его заканчивал, параллельно работая», — поделился он.

Во время службы в армии в Лейпциге (Германия) Куренков создал группу, которая исполняла песни как известных авторов, так и его собственные. После возвращения домой он объединился с другими музыкантами в коллектив «Хрустальное окно», и они начали исполнять авторские песни, написанные Куренковым.

Первое выступление группы состоялось на сцене местного Дома культуры во время конкурса. Вместе с другим коллективом «Хрустальное окно» стало лауреатом. С тех пор, по его словам, началось «более-менее профессиональное творчество».

Свою первую авторскую песню он создал в начале 80-х годов. А «Облака», которые принято считать первой композицией, появились в 1988 году, сразу после службы в армии.

«Естественно, многие первые песни я уже забыл. На самом деле, из старых композиций только две помню. Одну из них исполняю на концерте, вторая есть на первом альбоме, мы ее практически никогда не поем на выступлениях. Достаточно много неплохого материала было забыто. У меня была привычка писать всё на листочках, я их терял, и много материала из-за этого пропало», — поделился автор.

В биографии певца есть интересный факт: он стал автором первого гимна для своего родного Зеленогорска. В беседе с корреспондентом «Весь Искитим» Куренков рассказал, что изначально песня не задумывалась как гимн, а была просто посвящена малой родине.

Он написал её перед Днём города, и она прозвучала в конце всех выступлений. После этого песня стала популярной и много лет исполнялась на День города в завершение праздника.

«В то время я достаточно много сочинял песен, в том числе на заказ, например, для юбилеев завода, дней рождения. Это было не только дополнительным заработком, но и развитием в творческом пути», — поделился он.

Куренков отметил, что на его творчество большое влияние оказала музыка, которую он слушал. Из отечественных исполнителей он особенно выделяет Владимира Кузьмина и Олега Митяева, а из зарубежных — Sting.

Исполнитель также рассказал, что ему нравится слушать классическую музыку.

Куренков объяснил, что, поскольку у него есть дети, он слушает и современную музыку. Среди всего многообразия он находит как то, что ему нравится, так и нет.

«Кого-то выделять бы я не стал, но есть достойная музыка, которая реально талантливая», — говорит он.

Куренков поделился, что часто приезжает в Новосибирск, где у него состоялось множество концертов. Больше всего ему запомнились новосибирцы и их теплый прием.

«В холодном сибирском городе необыкновенно теплый прием», — рассказал он.

Также собеседник поделился, что в Новосибирске живёт его учитель музыки Олег Ларионов. Когда Сергей приезжает в город, они часто встречаются и гуляют по центру.

«Публика в Сибири отличается от публики в других городах тем, что она живет по принципу: гулять так гулять, стрелять так стрелять, любить так любить. Всё как в песне Розенбаума. Поэтому всегда она теплая, честная и открытая», — подытожил исполнитель.

14 февраля в Новосибирске состоится выступление Сергея Куренкова на сцене ДК Железнодорожников.

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