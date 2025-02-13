Стали известны последние новости о состоянии комментатора Романа Скворцова после ЧП в Новосибирске

Вечером 8 февраля на Красном проспекте в Новосибирске был избит спортивный журналист Роман Скворцов.

Инцидент произошел недалеко от одного из заведений, куда, по данным источника Сиб.фм, группа из 7-8 молодых людей задержалась до поздней ночи. Все они были одеты в спортивную одежду. Однако неизвестно, имел ли Скворцов какое-либо отношение к этой компании.

По предварительным данным, группа отмечала день рождения ребенка. Некоторые участники ушли раньше, а остальные стали покидать заведение ближе к полуночи. Предположительно, между журналистом и этой компанией возник конфликт, в результате которого Скворцов получил травму головы.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области подтвердили факт происшествия:

«В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении гражданина с травмой головы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление обстоятельств получения травмы данного гражданина».

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий отказался комментировать состояние Скворцова, сославшись на врачебную тайну.

О госпитализации журналиста стало известно вечером того же дня от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Он выразил надежду на скорейшее выздоровление коллеги, отметив, что ситуация серьезная.

«Друзья, наш коллега Роман Скворцов в реанимации в одной из новосибирских больниц! Ситуация серьезная! Искренне надеюсь на профессионализм медиков и на стойкость Романа! Пожелаем ему сил!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Позже он сообщил, что Скворцов пришел в сознание. Информацию подтвердил бывший комментатор «Матч-ТВ» Денис Казанский, написав: «Очень надеюсь на мастерство врачей и правильные решения медперсонала. Друг, держись!».

Жена Скворцова сообщила в социальных сетях, что жизни Романа ничего не угрожает, и они смогли поговорить по телефону. Однако его состояние остается тяжелым.

На ситуацию отреагировал хоккеист Александр Овечкин, пожелавший журналисту скорейшего выздоровления:

«Рома, давай держись! На твоей стороне все спортсмены. Поправляйся!»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе процессуальной проверки по факту избиения спортивного комментатора.