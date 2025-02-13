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общество

У незаконных торговцев в Новосибирске изъяли мясо, мед и незамерзайку

Фото: социальные сети

О незаконных торговцах сообщили в Новосибирске.

В Советском и Калининском районах Новосибирска задержали незаконных торговцев. Рейды, проведенные сотрудниками мэрии и полиции, завершились изъятием у продавцов старого автомобиля «четвёрка», 345 килограммов мяса, 15 килограммов мёда и 415 литров «незамерзайки».

Кроме того, на нарушителей были составлены три протокола за торговлю в неустановленных местах.

Ранее Сиб.фм писал, что нелегальные торговцы с Хилокской в Новосибирске лишились цветов и автомобиля

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Валерия Митрохина
Журналист

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