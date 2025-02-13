У незаконных торговцев в Новосибирске изъяли мясо, мед и незамерзайку

О незаконных торговцах сообщили в Новосибирске.

В Советском и Калининском районах Новосибирска задержали незаконных торговцев. Рейды, проведенные сотрудниками мэрии и полиции, завершились изъятием у продавцов старого автомобиля «четвёрка», 345 килограммов мяса, 15 килограммов мёда и 415 литров «незамерзайки».

Кроме того, на нарушителей были составлены три протокола за торговлю в неустановленных местах.

Ранее Сиб.фм писал, что нелегальные торговцы с Хилокской в Новосибирске лишились цветов и автомобиля