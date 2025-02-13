В Новосибирске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве знакомой

Трагедия произошла 11 февраля 2025 года в доме на улице Мясницкой.

Сегодня, 13 февраля, суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Алиева Вугара, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Мужчина отправлен в СИЗО до 11 апреля 2025 года.

Преступление произошло 11 февраля в доме на улице Мясницкой. По данным следствия, 27-летний мужчина во время ссоры несколько раз ударил ножом 25-летнюю знакомую, которая скончалась от полученных ран.