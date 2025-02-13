В Новосибирске ищут высокого 53-летнего мужчину, который пропал 1 февраля

Почти две недели ничего неизвестно о его местонахождении.

По данным «Бюро находок Новосибирска», пропал Александр Владимирович Волочков, 53 года, из Железнодорожного района Новосибирска.

Приметы: рост 190 см, худощавое телосложение, сине-зеленые глаза и седые волосы. На момент исчезновения он был одет в черную куртку, черный спортивный костюм, коричневые ботинки и коричневую кожаную шапку.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении или видел его 1 февраля 2025 года или позже, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Екатерина Козловская досрочно покинула пост депутата Горсовета Новосибирска.