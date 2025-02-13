В Новосибирске ищут таинственно пропавшую 20-летнюю девушку

Дарью Шевцова из Иркутской области перестала выходить на связь с родителями 6 февраля 2025 года.

В Новосибирске разыскивают таинственным образом пропавшую 20-летнюю девушку. Дарья Шевцова, уроженка Иркутской области, перестала выходить на связь с родителями 6 февраля 2025 года. Она уехала в Новосибирск к своему парню 9 января, который проходил реабилитацию после конфликта.

Они проживали на улице Гребенщикова. 26 января её парень вернулся домой, а Дарья должна была уехать на поезде обратно. Девушка имеет рост 170 сантиметров, плотное телосложение, серо-голубые глаза и до плеч темно-русые волосы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Екатерина Козловская досрочно покинула пост депутата Горсовета Новосибирска.