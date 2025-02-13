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вчера 23:30
общество

В Новосибирске многодетный отец выиграл в лотерею 1,2 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Житель Новосибирской области выиграл в лотерею более 1,2 млн рублей.

Отец десятерых детей из Новосибирской области Дмитрий Прохоренков выиграл в лотерею более 1,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».

Победитель рассказал, что ранее говорил семье о своей удаче, но ему не верили. Теперь домочадцы радуются выигрышу и ожидают получения приза.

Прохоренков сообщил, что семья планирует направить средства на завершение ремонта, покупку гаджетов для детей и развитие фермерского хозяйства.

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Игорь Кириченко
Журналист

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