В Новосибирске создание центра переработки оценили в 1,2 млрд руб

В 1,2 миллиардов рублей оценили создание центра переработки в Новосибирской области.

В Новосибирской области планируется создание высокотехнологичного центра переработки отходов электрического и электронного оборудования мощностью до 36 тысяч тонн в год. Об этом сообщили в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) для ТАСС.

Инвестиции в проект составят около 1,2 миллиардов рублей. Центр, который станет крупнейшим в Сибирском федеральном округе, откроется в 2028 году при условии своевременного выбора земельного участка.

Реализация проекта повысит использование вторичного сырья и привлечет муниципальные и государственные предприятия для утилизации отходов.

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