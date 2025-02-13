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общество

В Новосибирске воспитателя детского сада № 196 уволили после жалоб родителей

Фото: freepik.com

В Новосибирске родители воспитанников детского сада комбинированного вида № 196 обвинили воспитателя ясельной группы в жестоком обращении с детьми.

Они установили в шкафчике записывающее устройство, на котором, по их словам, зафиксированы крики и возможные удары. Аудиозапись была опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

В учреждении сообщили, что воспитатель уже не работает в детском саду, а описанная ситуация произошла в прошлом году. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Одна из матерей рассказала, что ранее замечала грубое обращение с детьми. По ее словам, воспитатель могла тянуть детей за волосы, а малыши начинали плакать при ее появлении.

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Игорь Кириченко
Журналист

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