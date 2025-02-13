В Новосибирске запустили проект «Опора на цифру»

Запуск нового проекта «Опора на цифру» поможет во внедрении цифровых технологий малому и среднему бизнесу.

В Новосибирской области стартовал проект «Опора на цифру» комитета по инновациям и цифровой экономике Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», направленный на помощь малому и среднему бизнесу. Проект включает содействие во внедрении инноваций, совершенствование законодательства, популяризацию цифровых решений и экспертную поддержку. Также будут организованы мероприятия для обмена опытом и поиска партнеров для совместных проектов.

«Проект "Опора на цифру" ориентирован на предпринимателей малого и среднего бизнеса региона, которые заинтересованы в повышении эффективности бизнеса за счет цифровых технологий. Это владельцы бизнеса, руководители компаний и специалисты, которые понимают, что цифровизация — это не просто тренд, а необходимость для успешного развития в современной экономике», — прокомментировал вице-председатель, руководитель комитета по инновациям и цифровой экономике Илья Гнатуша.

Сейчас проводится исследование уровня цифровой зрелости бизнеса в Новосибирской области.