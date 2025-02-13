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общество

В Новосибирске завершены земляные работы для ремонта кабельной линии

Фото: Россети Новосибирск

В Новосибирске энергетики завершили земляные работы, необходимые для доступа к месту повреждения кабельной линии.

Из-за аварии в четверг остались без света жители улиц Ипподромской, Ольги Жилиной и Крылова. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Новосибирск».

Первоначально устранить неисправность планировали к 18:00, однако высокая плотность инженерных коммуникаций не позволила в полной мере использовать спецтехнику. Для предотвращения повреждения соседнего действующего кабеля экскаватор задействовали только для снятия верхнего слоя грунта. Дальнейшие работы проводились вручную из-за глубины залегания линии и сложных погодных условий.

Ремонт кабеля начался в 18:00, что привело к продлению сроков восстановления электроснабжения до 21:00. В компании отметили, что на месте продолжают работать генераторы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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