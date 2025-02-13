В Новосибирской области проиндексировали выплаты федеральным льготникам

В их число входят люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники ВОВ, те, кто подвергся радиации и др.

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области сообщило о повышении ежемесячных выплат федеральным льготникам на 9,5%.

В эту категорию входят люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие получатели.

По данным ведомства, повышение затронуло 239 тысяч жителей региона. Перерасчёт произведён автоматически, обращаться в СФР или подавать заявления не требуется.