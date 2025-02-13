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общество

Военэксперт выявил регионы России, где ВСУ могут начать наступление

Фото: Минобороны РФ

Речь идет про Белгородскую и Брянскую области.

Военный политолог Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru отметил, что Киев намерен захватить российские территории для ведения переговоров на более выгодных условиях.

По его мнению, есть вероятность подготовки украинской армии к операциям в приграничных районах, помимо Курска, включая Белгород и Брянск. Он добавил, что также наблюдаются действия диверсионных групп, которые могут создать прецеденты для территориальных обменов. Целью этих действий, по словам Перенджиева, является отвлечение российских войск от успешного наступления в Донбассе для переброски сил.

Военный эксперт также отметил возможные попытки украинской стороны задействовать диверсантов в регионах с ключевыми объектами инфраструктуры, такими как атомные электростанции, особенно в Смоленской области. Он уверен, что российские силы смогут активировать свои резервы для защиты стратегически важных объектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в банке назвали самую опасную схему мошенников в январе.

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Дарья Лапина
Журналист

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