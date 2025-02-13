Впервые с 2024 года курс доллара на межбанке упал ниже 95 рублей

Курс доллара на межбанке опустился ниже 95 рублей.

Курс доллара на межбанковских торгах упал ниже 95 рублей, что произошло впервые с октября 2024 года. Так, доллар подешевел на 1,85%, достигнув уровня 94,68 рубля. Также наблюдается снижение ближайшего фьючерса на доллар на 0,88% до 97,286 рубля, а курс китайского юаня снизился на 1,09%, составив 12,7745 рубля.

Эксперты связывают укрепление рубля с сокращением импорта и снижением геополитической премии, считает Алексей Головинов, главный аналитик по финансовым рынкам ИК «Вектор Капитал». Он отметил, что, несмотря на текущие тенденции, Центральный банк не планирует снижать ставку, что сдерживает активность в экономике.

Напомним, что ветераны и труженики тыла в Новосибирске получат выплаты к 80-летию Победы