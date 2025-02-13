Жителям Новосибирской области рассказали, кто стал новым мэром Бердска

В четверг, 14 февраля, в Бердске был выбран новый глава города.

В ходе тайного голосования депутаты единогласно выбрали Семена Лапицкого из девяти кандидатов. Он набрал 68 баллов на первом этапе конкурсного отбора, при этом все 19 депутатов проголосовали за него. Лапицкий поблагодарил депутатов за доверие и выразил готовность к активной работе.

Семен Лапицкий — коренной житель Бердска, окончил школу №5. Он имеет экономическое и юридическое образование. Ранее работал в МУП «КБУ» и был исполнительным директором компании «СтройРегионСервис». На данный момент является депутатом горсовета по 25 округу, заместителем председателя Совета депутатов и членом комитета по градостроительству и городскому хозяйству. Лапицкий будет исполнять обязанности главы города в течение пяти лет.

Напомним, в конкурсе на пост главы принимали участие девять кандидатов, из которых после отбора в финал вышли три претендента: Семен Лапицкий, Вячеслав Бесхлебный и Александр Трушакин.