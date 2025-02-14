Андрей Травников обозначил первоочередные задачи, стоящие перед аграрно-промышленным комплексом региона

Глава региона отметил, что всем руководителям в сфере аграрно-промышленного сектора очень полезно почаще и тщательнее сравнивать результаты своей деятельности как с собственными результатами за прошедшие периоды, так и с текущими достижениями своих коллег, как минимум – из соседних регионов: «Прекрасно осознаю, какой был тяжёлый физически, финансово и морально год, но считаю, что мы прошли его достаточно достойно, за это большое спасибо. Может быть, я недоволен периодом в четыре года, потому что мы могли бы прирастать более высокими темпами, и из этого нужно сделать выводы. Ну а за 2024-й год, несмотря на все сложности, большое спасибо за работу».

Губернатор особо подчеркнул, что специалистам сферы АПК и руководителям муниципалитетов необходимо наращивать темпы развития и заниматься вопросами растениеводства, животноводства, применения удобрений, задачами реализации программы Комплексного развития сельских территорий, вопросами страхования в аграрном секторе, донастройки областных мер государственной поддержки аграриев, кадровой политики в отрасли. Все эти задачи Андрей Травников поручил проработать к Совету по АПК, который состоится в марте.

Также Андрей Травников вручил отличившимся аграриям Почётные грамоты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Почётную грамоту Губернатора Новосибирской области.

В работе коллегии участвовали представители органов исполнительной и законодательной власти, главы районов Новосибирской области, работники сельскохозяйственных организаций.

О предварительных итогах работы агропромышленного комплекса в 2024 году и планах на 2025-й доложил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.

Объём производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2024 году, по оценке, составил 143,2 млрд рублей с индексом производства 100,9% к уровню 2023 года.

В целях технического переоснащения отрасли, с начала 2024 года предприятиями было приобретено 1 017 единиц сельскохозяйственной техники. Сумма вложенных в новую технику средств составила 6 012,0 млн рублей.

По итогам 2024 года, за счёт средств федерального и областного бюджетов в АПК направлено государственной поддержки в объёме 4 089,6 млн рублей.

В 2025 году планируется направить на реализацию двух государственных программ 5 767,0 млн руб., в том числе: в рамках ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» – 5 052,6 млн рублей; в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» – 714,4 млн рублей.

Новосибирская область является одним из крупнейших экспортёров Сибирского федерального округа. По данным ФТС, за семь лет реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» регион увеличил объём поставок на зарубежные рынки в натуральном выражении в 6,8 раза, в стоимостном выражении в 4,2 раза. Регион занимает первое место в СФО по экспорту продукции АПК. Структура экспорта диверсифицирована, при этом наиболее значимые позиции занимают зерновые, масличные и зернобобовые культуры, на которые приходится 61,4% новосибирского экспорта АПК. В 2024 году новосибирская продукция АПК поставлялась в 55 стран. Ключевыми направлениями отгрузок, как и в предыдущие периоды, остаются страны Азии: Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Монголия, а также Турция.

За 2020-2024 г. инвестиции в АПК Новосибирской области составили 68,5 млрд. руб. Объём инвестиций в перерабатывающую промышленность ежегодно растёт. Сегодня активно реализуются 11 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 48 млрд руб., в ходе реализации которых будет создано более 1250 рабочих мест.