Арбитражный суд Новосибирской области взыскал 115 млн рублей с бывших строителей школ

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски министерства образования региона к трем бывшим участникам концессий на строительство школ в Новосибирске.

Согласно опубликованным решениям, требования связаны с нарушениями сроков строительства и других обязательств. Компания «Школа на Спортивной» обязана выплатить 37,3 млн рублей, «Школа в Ленинском районе» – 35,7 млн рублей, «Школа в Кировском районе» – 42 млн рублей.

Заседания по искам к компаниям «Школа на Николая Сотникова», «Школа на Пролетарской» и «Школа в Октябрьском районе» продолжаются. Общая сумма исковых требований к ним составляет около 110 млн рублей.

Суд также рассматривает иски прокуратуры ко всем бывшим концессионерам на сумму 3,1 млрд рублей. В исковых заявлениях содержатся требования о возврате бюджетных средств и признании концессий недействительными. Суммы возможного возврата варьируются от 351 до 570 млн рублей.