Чёрный список звёзд. Опубликованы имена запрещённых артистов из-за критики СВО

Музыкальный критик Олег Матвеев из Новосибирска составил стоп-лист знаменитостей.

«Современное искусство служит мощным средством для передачи идей, эмоций и неожиданных вызовов. Тем не менее, существуют обстоятельства, когда отдельные артисты или творческие группы подвержены запретам и ограничениям со стороны властей. Из-за критики СВО им запрещены концерты и эфиры. Существует негласный список «запрещённых артистов», но он является неофициальным», – заявил музыкальный критик Олег Матвеев в интервью Сиб.фм.

1. Алексей Панин — актёр, сценарист и режиссёр.

2. Диана Арбенина, основавшая группу «Ночные снайперы», не раз критиковала действия, связанные с СВО.

3. Максим Леонидов, музыкант и лидер групп «Секрет» и «Hippoband», в 2022 году уехал в Израиль.

4. Валерий Меладзе, певец и музыкальный продюсер, столкнулся с трудностями после того, как его слова на корпоративе в Дубае были истолкованы как поддерживающие Украину; в результате его концерты в России стали отменяться, и он был вынужден перенести выступления за границу.

5. Андрею Меньшикову, более известному как Лигалайз, был запрещён въезд в Россию из-за его призывов к поклонникам «не верить на слово российской пропаганде».

6. Алексей Серебряков и Ксения Рапопорт также стали известны своими критическими высказываниями относительно России.

7. Дмитрий Спирин, известный как Сид, рок-музыкант и бывший участник групп «Ракеты из России» и «Тараканы!», столкнулся с проблемами весной 2022 года. В связи с его оппозиционными взглядами, организаторы концертов начали отказываться от его участия, а сама группа «Тараканы!» прекратила свое существование. В итоге Спирин уехал из страны.

8. Муся Тотибадзе, инди-поп певица и актриса, была приглашена на роль в спектакле «Джульетта» в Большом драматическом театре.

9. Сангин Манижа, также известная как Манижа, — певица и активистка, продвигающая идеи мира и пацифизма.