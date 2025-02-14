Экономист из Новосибирска прокомментировал решение ЦБ о ключевой ставке

В пятницу, 14 февраля, состоялось первое в 2025 году заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

По итогам заседания регулятор принял решение сохранить ставку на уровне 21%. Этот уровень сохраняется уже четвертый месяц подряд.

По прогнозам экспертов, высокая ключевая ставка сохранится в течение всего 2025 года. Девелоперы и банкиры, опрошенные BFM-Новосибирск, прогнозируют, что показатель не опустится ниже 21%.

Банк России также представил прогнозные сценарии. В базовом варианте предполагается инфляция в 2025 году на уровне 4,5–5% и средняя ключевая ставка в диапазоне 15,0–18,0% годовых. В рисковом сценарии инфляция может достичь 13,0–15,0%, а ставка составит 22,0–25,0% годовых.

Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 21 марта.