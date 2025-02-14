Федеральное правительство одобрило создание особой экономической зоны в Новосибирске

Федеральное правительство одобрило проект создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новосибирске. Информация об этом опубликована на сайте Министерства экономического развития РФ.

Решение поддержала межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон под руководством заместителя председателя правительства Александра Новака.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, регионы совместно с инвесторами актуализировали модели ОЭЗ под текущие условия, и все заявки соответствуют требованиям.

ОЭЗ «Новосибирск» представляет собой промышленно-производственную зону, реализуемую в формате «сухого порта». Площадка расположена на территории 406 га вблизи Транссиба, аэропорта Толмачёво и промышленно-логистического парка.

На первом этапе планируется запуск пяти проектов с объемом инвестиций более 9,2 млрд рублей, что создаст 700 рабочих мест.

По данным Министерства экономического развития, в России уже действует 53 особые экономические зоны.